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Sakarya'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 araç birbirine girdi ve 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı Adapazarı ilçesi Karakamış mevkiinde meydana geldi. Korucuk istikametinde yaşanan kazada 7 araç birbirine girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kazanın ardından oluşan trafik, araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte normale dönerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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