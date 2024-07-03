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Sakarya'da 698 kişi yakalandı, 107 kişi cezaevine gönderildi

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Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aranan şahısların yakalanması sağlandı. 698 kişi yakalanırken, 107 kişi hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 698 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 kişi cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan da geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor. JASAT ve istihbarat ekiplerinin de dahil edildiği çalışmalar çerçevesinde Haziran ayında haklarında yakalama veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan; terör örgütüne üye olmaktan 1, kasten öldürme suçundan 2, hırsızlık suçundan 23, dolandırıcılık suçundan 51, yağma suçundan 3 ve çeşitli suçlardan 618 kişi olmak üzere toplamda 698 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107'si tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. Bu şahıslar 9'unun on yıl ve daha üzeri hapis cezalarının olduğu ve uzun zamandır firari oldukları da tespit edildi. Öte yandan, 2024 yılının ilk 6 ayında jandarma tarafından sorgulanan kişi sayısı 1 milyon 955 bin 946'ya, yakalanan kişi sayısı ise 4 bin 939'a ve tutuklu sayısı ise 875'e ulaştı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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