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Sakarya'da 593 araç trafikten men edildi, 99 sürücünün ehliyetine el konuldu

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Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde 593 araç trafikten men edilirken, 99 sürücünün ehliyetine el konuldu. Şubat ayında ise 325 trafik kazası meydana geldi ve 208 kişi yaralandı.

Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 593 araç trafikten men edilirken, 99 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Şubat ayı içerisinde 59 bin 112 araç kontrol edildi. 593 araç çeşitli sebeplerle trafikten men edilirken, 99 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Şubat ayı boyunca 173 maddi hasarlı, 152 yaralanmalı olmak üzere toplam 325 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 208 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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