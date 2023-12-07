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Sakarya'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5 katlı binanın 3'üncü katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuzuluk Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın 3'üncü katında elektrikli ısıtıcının devrilmesi neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan 6 kişi itfaiye ve vatandaşları yardımıyla tahliye edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sakarya Olay İtfaiye Güvenlik 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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