Sakarya'da 5 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Sakarya'da 5 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
AA - 3. Sayfa
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 bin 140 litre kaçak akaryakıta el konuldu.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 bin 140 litre kaçak akaryakıta el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Serdivan ilçesinde iş yerinde ve araçta yapılan aramada 5 bin 140 litre kaçak akaryakıt bulundu.
Gözaltına alınan K.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Ömer Faruk Cebeci - 3. Sayfa