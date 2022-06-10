Sakarya'da 5 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 bin 140 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 bin 140 litre kaçak akaryakıta el konuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Serdivan ilçesinde iş yerinde ve araçta yapılan aramada 5 bin 140 litre kaçak akaryakıt bulundu. Gözaltına alınan K.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Ömer Faruk Cebeci - 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Serdivan Sakarya 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sakarya'da 5 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.