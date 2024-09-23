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Sakarya'da 4 Katlı Binada Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, mahalleyi sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Sakarya'da şehir merkezinde korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Mahalleliyi sokağa döken yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Dilmen Mahallesi 6047. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ise çatıyı saran yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da 4 Katlı Binada Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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