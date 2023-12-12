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Sakarya'da 35 Milyon Liralık Kokain Operasyonu

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Sakarya'da gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 13 kilo 370 buçuk gram kokain ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 13 kilo 250 gram kokain ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar yaptı.

Bu kapsamda İstanbul'dan uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 kişinin bulunduğu araç, Akyazı ilçesinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Erenler ilçesinde de bir şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapan ekipler, kilitli poşetlere konulmuş 145 adet satışa hazır 57,5 gram kokain, 22 uyuşturucu hap, 3,7 gram metamfetamin ve hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Sakarya İstanbul 3. Sayfa Güncel Haberler

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