Sakarya'da 3 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi
Sakarya'da polis, gümrük kaçağı ürünlerin satışını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda 3 milyon 250 bin adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 3 milyon 250 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ç. isimli şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa