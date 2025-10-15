Haberler

Sakarya'da 3 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi

Sakarya'da 3 Milyon Boş Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da polis, gümrük kaçağı ürünlerin satışını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda 3 milyon 250 bin adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 3 milyon 250 bin boş makaron ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı ürünlerin satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 3 milyon 250 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ç. isimli şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.