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Sakarya'da 3 Katlı Evde Yangın Çıktı

Sakarya'da 3 Katlı Evde Yangın Çıktı
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Akyazı ilçesinde O.O.'ya ait 3 katlı evin son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı evin son katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Seyfeler Mahallesi 13005. Sokak'ta meydana gelen olayda, O.O.'ya ait 3 katlı evin son katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve tedbir gayesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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