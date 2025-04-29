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Sakarya'da 3 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı

Sakarya'da 3 Katlı Binada Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı
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Akyazı ilçesinde çıkan yangında yoğun dumana maruz kalan 1'i çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yoğun dumana maruz kalan binada 1'i çocuk 6 kişi, itfaiye ekiplerince merdivenli araçla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Hastane Mahallesi 6005. Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, yoğun duman tüm binayı kapladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için seferber olurken yoğun dumana maruz kalan binada 1'i çocuk 6 kişi, merdivenli araçla kurtarıldı. Yangından etkilenen bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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