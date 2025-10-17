Haberler

Sakarya'da 3 Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da 3 Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
Sakarya'nın Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda O.A. (30), H.A. (37), S.Ş. (40), M.H.S. (40), M.Ş.U. (57), T.H. (38), A.G. (38), M.A. (40), A.E. (32) ve G.A.S. (53) isimli 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 6 parça halinde satışa hazır toplam 26 bin 156 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş mor renkli peçete, 4 parça halinde 424,30 gram bonzai, 3 parça halinde 81,53 gram esrar, 31 adet sentetik ecza ilacı, 3 parça halinde 14,93 gram skunk, 2 parça halinde 3,40 gram metamfetamin, 3 adet ecstasy maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek, 1 adet uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
