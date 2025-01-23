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Sakarya'da 250 Adet Kaçak Parfüm Ele Geçirildi

Sakarya'da 250 Adet Kaçak Parfüm Ele Geçirildi
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul'dan Sakarya'ya kaçak parfüm geleceği yönünde aldığı istihbari bilgi doğrultusunda düzenlediği operasyonda toplamda 250 adet kaçak parfüm ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başladı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 250 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile operasyonlarını sürdürüyor. Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda, İstanbul'dan Sakarya'ya kaçak parfüm geleceği yönünde elde edilen istihbari bilgi neticesinde ekipler harekete geçti. Bu çerçevede ekiplerce çeşitli markalara ait toplamda 250 adet kaçak parfüm ele geçirildi. Parfümler, Sakarya Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli K.Ö. (66) hakkında adli tahkikat başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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