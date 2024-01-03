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Sakarya'da 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı

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Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen düzensiz göçmen operasyonlarında 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı. Jandarma, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Sakarya'da jandarma ekiplerince Aralık ayında gerçekleşen düzensiz göçmen operasyonlarında 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Aralık ayı içinde 105 kaçak geçişe müdahale eden ekipler, 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatörü yakaladı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen organizatörlerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken 1'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Sakarya Aralık Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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