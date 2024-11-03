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Sakarya'da 2 Yıl 4 Ay Firarda Kalan Katil Yakalandı

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Sakarya'da, 2022 yılında tabancayla bir kişiyi öldüren Nizamettin B., jandarma tarafından 2 yıl 4 ay sonra yakalandı. Firar süresi boyunca tanınmamak için değişik yöntemler kullanarak saklanan şüpheli, üstünde bulunduğu tabancalar ve mermilerle birlikte tutuklandı.

SAKARYA'da, otomobille yanına yaklaştığı Sezgin Nur'u tabancayla öldürüp kaçan Nizamettin B., olaydan 2 yıl 4 ay sonra jandarma tarafından yakalandı. Kaçtığı süre boyunca, tanınmamak için peruk takan, takma isim ve başka kişilere ait telefon hatları kullandığı öğrenilen Nizamettin B., tutuklandı.

Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahallesi'nde, 1 Temmuz 2022'de Sezgin Nur, sokakta yürürken yanına yaklaşan otomobilden tabancayla ateş açan kişi tarafından öldürüldü. Olaya ilişkin açılan soruşturmada Nur'u öldüren kişinin Nizamettin B. olduğu belirlendi. O dönem Nizamettin B. yakalanamadı.

Ekipler, 2 yıl 4 aydır firari olan şüphelinin, bir süre İstanbul ve Kocaeli'de saklandığını, 4 ay önce de Sakarya'ya geldiğini belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Nizamettin B.'nin Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri kenarında bir barakada saklandığını saptadı. Nizamettin B., dün yemek için gittiği barakanın yakınındaki bir lokantada yakalandı. Lokantadaki operasyon anları jandarma tarafından kaydedildi.

SİLAH, MERMİ VE PERUK BULUNDU

Şüphelinin üstünde yapılan aramalarda, giydiği korsenin içinde belli olmayacak şekilde sakladığı 2 tabanca, 42 mermi ve tanınmamak için taktığı peruk ele geçirildi.

Şüphelinin Kocaeli ve İstanbul'da saklandığı süre boyunca takma isim, başka kişilere ait telefon hatları kullandığı belirtildi.

Nizamettin B., jandarmadaki sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber: İsa ÇİÇEK/SAKARYA,

Sakarya'da 2 Yıl 4 Ay Firarda Kalan Katil Yakalandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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