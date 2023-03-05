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Sakarya'da 2 katlı ev alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Hasanbey Mahallesi'nde S.Ö.'ye ait iki katlı evin ikinci katında çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, vatandaşların da yardımıyla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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