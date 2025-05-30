Sakarya'da 2 Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

Sakarya'da 2 Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan metruk bir 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Sakarya'da 2 katlı ahşap evde yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap metruk bir evde meydana geldi. Binanın ikinci katında henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUSUF ERSOY - 3.Sayfa
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