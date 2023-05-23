Sakarya'da 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ikamet eden ve kendisinden iki gündür haber alınamadığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ikamet eden ve kendisinden iki gündür haber alınamadığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Eren D.'den yakınları iki gündür haber alamadı. Eren D.'nin kaldığı aparta giden ailesi acı manzara ile karşılaştı. Çocuklarını kaldığı apartta hareketsiz bulan aile, durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Eren D.'nin hayatı kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmek üzere morga kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA