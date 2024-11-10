Sakarya'da 18 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da 18 ayrı suçtan aranması bulunan ve 42 yıl 9 ay hapis cezası olan şüpheli, Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 18 ayrı suçtan aranması bulunan ve 42 yıl 9 ay hapis cezası olan K.G. (57) isimli şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA