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Sakarya'da 17 Yaşındaki Genç Kız Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi, aile yakınları tarafından toprağa verildi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde dün akşam saatlerinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Melek B.'nin cenazesi, Akyazı Boztepe Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Boztepe Mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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