Sakarya'da 16 yaşındaki çocuklar arasında bıçaklı kavga: Biri yoğun bakımda, biri cezaevinde
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'kız meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kanlı bitti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 'kız meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma kanlı bitti. İki bacağından bıçakla yaralanan 16 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı. Olayın ardından gözaltına alınan aynı yaştaki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Ömercikler Mahallesi Şehit Aydın Şişman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden 16 yaşındaki iki çocuk arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay esnasında F.E. (16), yanındaki bıçakla E.K. (16)'yı her iki bacağından da bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından E.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) sevk edildi. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan F.E., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralı gencin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
