Sakarya'da 100 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi
Anadolu Otoyolu'nda düzenlenen operasyonda, cipin bagajında gizlenen 100 kilogram metamfetamin ile Irak uyruklu bir şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, uyuşturucuyu Irak'tan Türkiye'ye sokarak İstanbul'a sevk etmeye çalıştığı tespit edildi.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde düzenlenen operasyonda cipin bagajına gizlenmiş halde ele geçirilen 100 kilogram metamfetamin ile ilgili olarak gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, uyuşturucuyu Irak'tan Türkiye'ye sokarak İstanbul'a sevk etmeye çalıştığı öğrenildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine Anadolu Otoyolu'nda dün operasyon düzenlendi. Operasyonda, Irak uyruklu F.Y.H. (36) idaresindeki cip durduruldu. Araçta yapılan aramada, bagaj bölümüne gizlenmiş vaziyette 100 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Sakarya'da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kayıtlara geçtiği öğrenilen baskında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli F.Y.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelinin ele geçirilen metamfetamin maddesini Irak'tan Türkiye'ye soktuğu ve İstanbul'a sevkiyatını gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
