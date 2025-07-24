Sakarya-Bilecik Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya-Bilecik Sınırında Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Sakarya-Bilecik sınırında ormanlık alanda yeniden yükselen alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. 20 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçramıştı.

Sakarya- Bilecik sınırında ormanlık alanda yeniden yükselen alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangına, jandarma ve emniyet TOMA'ları da müdahale etti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'e sıçramıştı. Yangın dün itibarıyla Sakarya sınırlarında kısmen kontrol altına alınmıştı. Yangını 5'inci gününde Sakarya-Bilecik sınırında bazı ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. Bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerin öz verili ve hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, DSİ ve STK ekiplerinin yanı sıra jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangına müdahalede bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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