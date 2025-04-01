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Sakarya Adliyesi Önünde Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 4 Gözaltı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakınları ile aralarında husumet bulunan bir kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelileri bekleyen yakınları ile aralarında husumet bulunan bir kişinin karşılaşması neticesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Sakarya Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce gece saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana gelen kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin yakınları adliyenin önüne geldi. Kalabalık grup içerisinden bir kişi daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıs ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga esnasında 2 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise darbeler neticesinde yaralandı. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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