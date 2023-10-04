Sakarya Açık Cezaevi Firarisi Bolu'da Yakalandı

Sakarya Açık Cezaevinden firar eden Sinan Kuşçuoğlu, Bolu'da saklandığı evde yakalandı. Kuşçuoğlu'nun çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Sakarya Açık Cezaevinden 3 ay önce firar eden ve kasten yaralama, hürriyetten yoksun bırakma gibi çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sinan Kuşçuoğlu Bolu'da saklandığı tespit edilen evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Açık Cezaevinden 3 ay önce firar eden Sinan Kuşçuoğlu (27) isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Türkiye genelinde hakkında yakalama kararı verilen Kuşçuoğlu'nun kent merkezinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti.

Ekipler, şahsın bulunduğu eve düzenledikleri operasyonda Kuşçuoğlu'nu yorganların arasında saklanmış vaziyette buldu. Kuşçuoğlu'nun "kasten yaralama", "hürriyetten yoksun bırakma" gibi çok sayıda suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU