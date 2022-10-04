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Sakarya 3. sayfa haberleri | Sakarya'da 5 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Sakarya 3. sayfa haberleri | Sakarya'da 5 kilo esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Sakarya haberi... Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri şehir genelinde uyuşturucu operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede KOM Şube Müdürlüğü ve Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kazımpaşa Mahallesinde ikamet eden bir şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 5 kilo 15 gram kubar esrar, 5 gram metamfetamin ve 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal Ticareti' suçundan adli makamlara sevk edilecek. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler

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