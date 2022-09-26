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Sakarya 3. sayfa haberi: Erenler mahallesinde polis denetimi

3. Sayfa Haberleri

Sakarya 3. sayfa haberi: Erenler mahallesinde polis denetimi

Sakarya haber: Afyonkarahisar'da öğrencilerin yoğunlukta olduğu Erenler mahallesinde polis tarafından 56 personelin katılımı ile asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar'da öğrencilerin yoğunlukta olduğu Erenler mahallesinde polis tarafından 56 personelin katılımı ile asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 56 personelden oluşan 17 ekip tarafından Erenler mahallesinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı. Denetime asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık, trafik ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinde görevli ekipler katıldı. Bin 239 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasının yapıldığı denetimde 71 aracında trafik yönünden sorgulaması yapıldı. Denetim sonunda 1 şahıs, 11 iş yeri ve 6 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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