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Sakar saldırgan 24 saat geçmeden yakalandı

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Bursa Emniyeti silahlı saldırganı 24 saat geçmeden yakalayarak gözaltına aldı

Sakar saldırgan 24 saat geçmeden yakalandı

Bursa Emniyeti silahlı saldırganı 24 saat geçmeden yakalayarak gözaltına aldı

BURSA - Bursa'da motosikletle gelip cep telefonu bayisini kurşuna tutan silahlı saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir telefon bayisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafasında kask olan motosikletli saldırgan, dükkan önüne gelerek silahını çıkardı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden silahın tetiğine basan saldırgan, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kameralar mercek altına alındı, saldırgan 24 saat geçmeden yakalandı

Yaşanan kurşunlama olayı sonrası çok sayıda kamerayı mercek altına alan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırganın K.A.B. olduğunu tespit etti. K.A.B., yapılan operasyon ile Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. K.A.B., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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