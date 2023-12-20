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Şakalaşırken arkadaşını vuran şüpheli tutuklandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde boş sandığı tabanca ile oynarken arkadaşını vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde boş sandığı tabanca ile oynarken arkadaşını vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Kozan'da Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta 19 Aralık günü meydana gelen olayda Emre Bilgeç (25) isimli şahsın başından vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis olay yerine geldiğinde Bilgeç'in hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine evde bulunan Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K.(25) ve B.A.A.'yı (23) gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada Ö.Ö.'nün evde bulunan ve boş sandığı tabancayı alıp oynamaya başladığı bu sırada tabancanın ateş alması sonucu arkadaşını başından vurarak ölümüne sebep olduğu öğrenildi. Şüpheliler Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Ö.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise ev hapsi tedbiriyle serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aralık Adana Kozan Tutuklama Adliye Suç 3.Sayfa Haberler

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