Bir garip hırsızlık: 2 ay önce Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı - Haberler

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Bir garip hırsızlık: 2 ay önce Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir garip hırsızlık: 2 ay önce Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı Bursa'da esnaflık yapan bir kişi 2 ay önce Adana'da çalınan motosikletinin bulunmasının ardından 'bir daha çalınmasın' diye Bursa'ya getirdi.

Bir garip hırsızlık: 2 ay önce Adana'da çalınan motosiklet, Bursa'da bir daha çalındı

BURSA - Bursa'da esnaflık yapan bir kişi 2 ay önce Adana'da çalınan motosikletinin bulunmasının ardından 'bir daha çalınmasın' diye Bursa'ya getirdi. Burada bir süre kalan motosiklet tekrar hırsızlar tarafından çalındı. Bu duruma tepki gösteren sahibi motosikletinin biran önce bulunmasını istiyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilge göre, hırsızlar kuaför dükkanının içinde bulunan bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Bir süre çevrede gözetleme yapan şüpheliler, en uygun zamanı buldukları anda levye ile kuaförün kapısını açarak içeri girdi. Motosikletin yanına giden şüpheliler hızlıca sürükleyerek bölgeden uzaklaştı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Motosikletinin sürekli hırsızlar tarafından çalındığını belirten İbrahim Ali Çelik, 'Sahibi olduğum motosiklet Adana'da 2 ay önce hırsızlar tarafından çalındı. Bir süre motosikletin izini ararken hırsızlar uygulamada motosikletim ile polislere yakalanıyor. Daha sonra motosikleti Adana'dan Bursa'ya getirdim ve koyacak yerim olmadığı içinde dükkanımın içine bıraktım. Hırsızlar da levye ile kapıyı kolayca açıyor. Kapıda tek kilit vardı. Şimdi 2 tane var ama başımıza geldikten sonra anladık. Çalanlara hakkımı helal etmiyorum. Çok güzel bir mahalledeyim. Bu kadar rahat da çalınmaması lazım. Daha önce de dükkanın önünden geçerek bakmışlar zaten. Sonra sabaha karşı dükkana girerek motosikleti çalmışlar' dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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