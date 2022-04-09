Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Haberler

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Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahur vakti 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sahur vakti 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Olay, sahur vakti Yenice Mahallesi Molla Mansur Çıkmazı sokakta meydana geldi. 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada Murat D.(36), elindeki bıçakla yabancı uyruklu D.E'yi (34) karnından yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırıp, kavgayı sonlandırdı. Karnından bıçakla yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 1 şüpheli yakalayarak gözaltına aldılar.

Gözaltına alınan Murat D., "Beni öldürüyorlardı. Kendimi korudum" diye seslendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Sahur vakti iki grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl, Polis, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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