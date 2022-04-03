Sahur vakti bir genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı - Haberler

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Sahur vakti bir genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahur vakti bir genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı

Antalya'da sahur vakti 25 yaşındaki genci öldüren şahsı saklamak istediği belirlenen 2 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'da sahur vakti 25 yaşındaki genci öldüren şahsı saklamak istediği belirlenen 2 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Oymapınar yolu üzerinde dün 25 yaşındaki Selim İyiol isimli genç tabanca ile vurularak öldürüldü. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, Sarılar hudutlarındaki eski muayene istasyonu önünde meydana gelen olayla yaşamını yitiren Selim İyiol'un başta hırsızlık ve uyuşturucu olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğunu belirledi. Katil zanlısının Fail D.Ç. isimli şahıs olduğunu tespit eden jandarma, zanlının saklanmasına yardım edeceği bilgisi alınan 9 suç kaydı bulunan B.E. ve 15 suç kaydı bulunan A.Ö.'yu düzenlediği operasyonla yakaladı. Araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. - ANTALYA

Sahur vakti bir genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı

Sahur vakti bir genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı

Sahur vakti bir genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı

Sahur vakti bir genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı

Sahur vakti bir genci öldüren şahsı saklamak isteyen 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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