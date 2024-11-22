Üye Girişi
Haberler

Sahte Zeytinyağı İddialarına Yanıt: 'Yasalara Aykırı Hiçbir Şey Yok'

Sahte Zeytinyağı İddialarına Yanıt: 'Yasalara Aykırı Hiçbir Şey Yok'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde durdurulan kamyonette sahte zeytinyağı taşındığı iddia edilen işadamı Sezer Alabay, suçlamaların maddeli olmadığını ve ürünlerinin yasal durumda olduğunu savundu. Laboratuvar sonuçlarının kendisine haklılık sağlayacağını belirten Alabay, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Aydın'ın Germencik ilçesi yakınlarında ihbar üzerine durdurulan bir kamyonetin sahte zeytinyağı taşıdığı iddiası ile jandarma tarafından durdurulup yağlarından numune alınan işadamı Sezer Alabay, numuneler sonuçlanmadan yapılan haberlerle kendisine, firmasına ve yöneticisi olduğu siyasi partiye adeta linç girişiminde bulunulduğunu söyledi. Alabay, isnat edilen suçun kesinlikle doğru olmadığını belirterek yağlarla birlikte aracını Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü'nün güvenlik kameraları önüne park edip aracın anahtarını da Tarım İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Alabay, "Ürünümde sahtelik varsa tüm Türkiye'den özür dileyeceğim" dedi.

Konuyla ilgili bazı basın organlarında çıkan haber üzerine olayla ilgili aracını emanet ettiği Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Aydınlı işadamı Sezer Alabay, "Biz Tarım Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren çeyrek asırlık bir firmayız. 25 yıldır bitkisel yağ işi yapıyoruz. Faaliyet alanımızda zeytinyağı yok. Önceki gün İzmir'den gelen bir sipariş üzerine Aydın'daki iş yerimizden siparişleri hazırlayıp Tarım Bakanlığı'nın yönetmeliklerine uygun olarak bitkisel karışım yağları irsaliyesi ve faturası ile sevk ettik. Aracımız Aydın-İzmir otobanında jandarma tarafından durduruldu. Aracımızı jandarma eşliğinde Germencik Tarım İlçe Müdürlüğü'ne götürdük. Burada araçtaki yağlardan numune alındı. Ancak numune alınıp laboratuvar sonuçları açıklanmadan hakkımızda 'sahte zeytinyağı' taşıyormuşuz gibi haberler çıktı. Oysa biz zeytinyağı işi de yapmıyoruz. Ürünlerimizde yasal bir sıkıntı olmadığını ispatlamak için aracımızı yüküyle birlikte Tarım İlçe Müdürlüğü'nün kameraları önüne park edip kilitleyerek anahtarını da yetkililere teslim ettik" diyerek önümüzdeki günlerde çıkacak olan laboratuvar sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

"Yasaya aykırı hiçbir şey yok, bunu analiz sonuçları ispatlayacaktır"

Sevk halinde olan bitkisel karışım yağların sahte zeytinyağı değil, denetime tabi tutulan bir ürün iken kamuoyuna sanki sahte zeytinyağı imiş gibi aksettirilip bu yönde, şahsına firmasına ve mensubu olduğu siyasi partiye adeta linç edercesine haber yapıldığını ileri süren Sezer Alabay, "Yasalara karşı boynumuz kıldan ince. Tahlil sonuçları çıkıncaya kadar da aracım ve ürünleri Tarım İlçe Müdürlüğü önüne bırakıyorum. Zaten alınan numuneler şu anda laboratuvarda. Laboratuvar sonuçları çıktığında haklılığım ispatlanacaktır" diyerek laboratuvar sonuçları ile önümüzdeki günlerde kamuoyu açıklaması yapacağını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır ticaret yaptığını ve bugüne kadar hiçbir sabıkasının olmadığını da kaydeden Sezer Alabay, "En geç bir hafta içinde laboratuvar sonuçları açıklanacak. O zaman herkes suçsuz olduğumu görecektir" diyerek kendisine yazılmış herhangi bir cezanın olmadığını da ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
4 bebeğin ölümünden sorumlu tutulan doktorun cevaplamak istemediği soru

4 bebeğin ölümünden sorumlu doktorun cevaplamak istemediği soru

 Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

Antalya sele teslim! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız
'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 692. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Arka Sokaklar 691. bölüm tek parça full HD izle! İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Kasım Sultangazi, Şişli, Esenyurt, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Karaağaç Destanı 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Kasım Karaağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? KOSKİ Konya su kesintisi! 22-23 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 26. bölüm TRT 1 HD izleme linki! ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Kasım Haymana, Ayaş, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 22 Kasım günün maçları nereden izlenir? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 22 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.