Sahte Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık: 22 Tutuklama

Tekirdağ merkezli 13 ilde sahte yatırım vaadiyle vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik 25 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Saray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden dünya borsaları ve kripto piyasalarında yüksek kazanç vaat ederek mağdurları sahte web siteleri ve mobil uygulamalara yönlendirdikleri tespit edildi. Vatandaşların yatırımlarını 7 farklı paravan şirketin banka hesaplarına aktaran şüphelilerin, paraları kripto borsalarına yönlendirdiği belirlendi. Suç örgütünün 365 kişiyi yaklaşık 387 milyon TL dolandırdığı, ayrıca şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulunduğu da belirlendi. Suç örgütüne yönelik 25 Şubat'ta 13 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 36 adet cep telefonu, çok sayıda sim kart, bilgisayar, şirket kuruluş evrakları ve noter belgeleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ