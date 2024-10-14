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Sahte Yatırım Danışmanlarına Operasyon: 2 Milyon Liralık Dolandırıcılık

Sahte Yatırım Danışmanlarına Operasyon: 2 Milyon Liralık Dolandırıcılık
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Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan bir çete, sahte bir site aracılığıyla 2 milyon lira dolandırıcılık yaptı. İzmir'de yapılan operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çeteye operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, Kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak 'Deniz Trade Plus' adlı sahte site uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan çete belirlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Finans Hukuk izmir

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