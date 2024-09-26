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Sahte Reklam Siteleriyle Dolandırıcılığa Operasyon: 10 Gözaltı

Sahte Reklam Siteleriyle Dolandırıcılığa Operasyon: 10 Gözaltı
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Şanlıurfa merkezli 4 ilde sahte reklam siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, kurdukları sahte reklam siteleri üzerinden ulaştıkları kişileri para kazanma vaadiyle dolandıran kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Adana ve Konya'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 13 sim kart, 5 bilgisayar, 3 hafıza kartı, 3 USB bellek, 6 CD ele geçirildi. Zanlılar, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Hukuk Suç

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