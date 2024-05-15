Sahte polis, yaşlıları dolandırarak yakalandı

Bursa'da telefonla ulaştığı yaşlı kişileri, isimlerinin terör örgütüne yapılan operasyonda geçtiği yalanıyla korkutup, 1,7 milyon liralık vurgun yapan 19 yaşındaki sahte polis, gerçek polisler tarafından tarlada mevsimlik işçi kılığında yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde ikamet eden C.A.'yı (68) cep telefonundan arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttıktan sonra isminin terör örgütüne yapılan operasyonda geçtiğini, sıranın ona da geleceğini belirterek korkuttu. Kurtulması için evinde ve bankada bulunan ne kadar altın ve para varsa bunları operasyonda kullanıp adını temize çıkartacağını söyleyen sahte polise inanan C.A., evde bulunan 44 adet Cumhuriyet altını, 23 adet çeyrek altın, 7 adet yarım altın, 1 adet Ata altını, 1 adet takı seti, 2 adet bilezik, 1 adet beyaz altın set, 7 adet yüzük, 3 adet kolye ucu, mor taşlı kolye ucu yüzük ve küpe seti, 2 adet zincir bileklik, 1000 dolar para ve 2 adet kolyeyi poşete koyarak eve gelen sahte polise verdi. Daha sonra durumu bir yakınına anlatan C.A. dolandırıldığını anlayarak, olayı polise bildirdi.

Diğer bir olay ise Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.A.'yı (74) arayan ve yine kendini polis olarak tanıtan şüpheliler, benzer yalanlarla korkuttukları 74 yaşındaki yaşlı adamın evinden çıkmasını sağlayarak yanında getirdiği 5 adet bilezik, 2 adet çeyrek altın, bin 200 euro paranın bulunduğu poşeti aldılar. L.A. da bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak durumu polise bildirdi.

İzini kaybettirmek için mevsimlik işçi oldu, tarlada çalışırken yakalandı

Yapılan ihbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri evlerin çevresindeki tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin 19 yaşındaki E.S. olduğunu tespit etti.

E.S.'nin ziynet eşyalar ile paraları aldıktan sonra izini kaybettirmek için uzun süre yürüdüğü ve ticari taksi kullandığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, daha sonra Yenişehir'e giden E.S.'nin mevsimlik işçi olarak bir tarlada çalıştığını tespit etti. E.S. tarlada çalıştığı sırada kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. E.S.'nin kaçmasına yardımcı olan bir akrabası da E.S. ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken akrabası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA