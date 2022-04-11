Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı, gerçek polise yakalandı - Haberler

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Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı, gerçek polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı, gerçek polise yakalandı Adana'nın Kozan ilçesinde ATM önlerinde yaşlı ve engelli vatandaşları maaşlarını çekerken kendine polis süsü verip paralarını dolandıran şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı, gerçek polise yakalandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ATM önlerinde yaşlı ve engelli vatandaşları maaşlarını çekerken kendine polis süsü verip paralarını dolandıran şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakayı ele verdi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünün 45 saatlik güvenlik kamerası incelemesi ve mağdur vatandaşların ifadeleri ile Kozan Cumhuriyet Savcılığının başlattığı soruşturma ile yakalanan Muhammed D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 engelli bireyi 10 bin TL dolandırdığı, 2 kişinin de cep telefonunu çaldığı iddia edilen şüpheli, basın mensuplarının "polisim diyerek polise yalananınca neler hissetiniz ?" sorusuna "Ben öyle bir şey demedim" diyerek yüzünü gizlemeye çalıştı.

Hakim karşına çıkan Muhammed D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı, gerçek polise yakalandı

Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı, gerçek polise yakalandı

Sahte polis süsüyle dolandırıcılık yaptı, gerçek polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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