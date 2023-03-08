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Sahte polis Sırp turistleri böyle soydu

3. Sayfa Haberleri

Sahte polis Sırp turistleri böyle soyduİSTANBUL İstanbul'da Sırbistan uyruklu iki kadın turistin aracının önü, kendilerine polis süsü veren şahıs tarafından kesildi.

Sahte polis Sırp turistleri böyle soydu

İSTANBUL İstanbul'da Sırbistan uyruklu iki kadın turistin aracının önü, kendilerine polis süsü veren şahıs tarafından kesildi. Arama ve kontrol bahanesiyle kadınların paralarını alıp kaçan İranlı şüpheli, polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da araçlarıyla seyir halinde olan Sırbistan uyruklu iki turist kadının önü başka bir araç tarafından kesildi. Kadınları durduran şahıs polis olduğunu söyleyerek, kurbanlarından kimlik ve cüzdanlarını isteyerek paraları kontrol edeceğini söyledi. Kadın turistlerden biri o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sahte polis paraları alıp uzaklaşırken, kadınlar ise aracın plakasını ve durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri aracın güzergahını tespit etti. Kısa süre sonra nerde olduğu belirlenen araç, Esenler ilçesi girişinde durduruldu. İran uyruklu olduğu öğrenilen Yasin M. gözaltına alındı. Şüphelinin polise gösterdiği pasaportun da sahte olduğu ve bu pasaportla araç kiraladığı ortaya çıktı. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sırbistan İstanbul 3. Sayfa Haberler

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