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Sahte polis, "dolandırılıyorsun" diyerek 118 bin lira dolandırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sahte polis, 'dolandırılıyorsun' diyerek 118 bin lira dolandırdı

Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı "Dolandırılıyorsun" diye kandırdığı yaşlı kadını 118 bin lira dolandırdı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı "Dolandırılıyorsun" diye kandırdığı yaşlı kadını 118 bin lira dolandırdı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki G.Y. adlı kadını telefonla arayan dolandırıcı kendisini polis olarak tanıttı. Banka hesabının ele geçirilmeye çalışıldığını ve dolandırılmak istendiğini ileri süren kimliği belirsiz dolandırıcı, yaşlı kadını korkutup kandırarak banka kartı şifresini aldı. Daha sonra hesabından 68 bin lira ve 50 bin lira parayı başka hesaplara aktardı. Toplam 118 bin lira dolandırılan yaşlı kadın polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcı, Samsun, Banka, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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