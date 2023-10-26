Sahte polis dolandırıcılığına kurban giden inşaat işçisi 1 milyon lirasını kaybetti

KÜÇÜKÇEKMECE'de oturan 44 yaşındaki inşaat işçisi kendisini telefonla arayan sahte polisin sesine inanarak, yıllarca biriktirdiği 1 milyon lirasını teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 37 suç kaydı olan 28 yaşındaki Abdullah O.?yu gözaltına aldı

KÜÇÜKÇEKMECE'de oturan 44 yaşındaki inşaat işçisi kendisini telefonla arayan sahte polisin sesine inanarak, yıllarca biriktirdiği 1 milyon lirasını teslim etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 37 suç kaydı olan 28 yaşındaki Abdullah O.?yu gözaltına aldı

Küçükçekmece'de inşaat işçisi E.B.?yi telefon arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıttı. Ardından E.B.?ye kendisinin ve ailesinin adının bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Bu kapsamda emniyetin bir operasyon yapacağı evinde varsa nakit para altın ve dövizlerin güvende olması için polisin teslim alması gerektiğini söyledi. E.B. kapısına gelen dolandırıcıya yılların emeği olan 1 milyon lirasını teslim etti. Paralar gittikten sonra telefon kapandı ve bir daha açılmadı. Dolandırıldığını anlayan E.B. hemen durumu polise bildirdi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntülerinden parayı almaya gelen şüphelinin kimliği tespit edildi. Önceki gün yapılan operasyonla şüpheli Abdullah O. gözaltına alındı. 37 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.