Sahte Pasaportla Arsa Dolandırıcılığı: 6 Gözaltı, 5 Tutuklama

Sahte Pasaportla Arsa Dolandırıcılığı: 6 Gözaltı, 5 Tutuklama
Güncelleme:
Alanya'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaportla yapılan arsa satışında dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. 24 milyon TL'lik satış, Almanya'da yaşayan bir kişiye ait arazinin sahte belgelerle devri üzerinden gerçekleşti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yürütülen takipli operasyonda, sahte pasaportla yapılan 24 milyon TL'lik arsa satışı üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Almanya'da yaşayan Ümmü D.'ye (68) ait Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki arsa, sahte pasaportla adına işlem yapılarak Türkmenistan uyruklu A.J. (49) tarafından 28 Mart 2025 tarihinde, M.Y.Ö. (32) adlı kişiye 24 milyon TL karşılığında satıldı. Şikayet üzerine harekete geçen KOM ekipleri, satış işlemine konu olan sahte evrakları hazırlayan ve süreci organize eden şüphelilerin, İstanbul'da yaşayan H.K. (53) liderliğinde, F.O. (53), S.O. (39), A.K. (51) A.J (49) ve V.V. (38) olduğunu belirledi.

3 ilde 8 adrese operasyon

Tespitlerin ardından Antalya, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri, toplam 8 adrese baskın yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 8 adet tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu ele geçirilerek el konuldu.

5 tutuklama bir adli kontrol

Gözaltına alınan A.J, H.K, V.V, A.K. F.O. ve S.O. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi'ne sevk edilmişti. Alanya adliyesindeki işlemlerinin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan 6 kişiden 5 kişi tutuklanırken, V.V (38) ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
