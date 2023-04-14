Sahte pasaport imal eden 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte pasaport imal edip satan 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Şişli'de sahte pasaport ve belge hazırlandığı iddia edilen 2 adrese 1 ve 7 Nisan'da baskın yaptı.

İki ayrı operasyonda yabancı uyruklu H.M.H., R.B., M.A, B.A. ve R.B. gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde gerçekleştirilen aramalarda sahte pasaportlar ile bir ruhsatsız tabanca, bu silaha ait 2 şarjör, 4 yazıcı, 2 kaplama cihazı, mor ışık cihazı, baskı aleti, 2 mühür, numaratör ve sahte vize yaprakları ele geçirildi.

Yyakalanan ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.M.H. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.A, B.A. ve R.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL