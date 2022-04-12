Sahte parayla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Eskişehir'in Alpu ilçesinde satışa çıkartılan besi çiftliğini alma vaadiyle dolandırıcılık yapan ve 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası değerinde sahte paralarla yakalanan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alpu'nun Fevzipaşa mahallesinde ikamet eden İ.C. isimli vatandaş, Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaat ederek, kendisine ait besi çiftliğini 25 milyon TL'ye satmak amacıyla internet üzerinden ilan verdiğini, alıcı olarak kendisiyle irtibata geçen yabancı uyruklu 3 şahıs tarafından 60 bin 950 ABD Doları dolandırıldığını bildirerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışmalarda, olayın failleri olarak tespit edilen Kamerun uyruklu 2 erkek ve Uganda uyruklu 1 kadın şahsın yakalandı.

Suç unsuru sahte paralar ve banknotların yapımında kullanılan kalıp ve baskı malzemeleri ile birlikte yakalanan şüphelilerden toplamda 6 milyon ABD Doları, 2 milyon Euro, 100 bin Türk Lirası sahte para ele geçirildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüphelilerden Rebecca K.'nın, Eskişehir İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi. Diğer şüpheliler Guy B.D. ve Bertrand N. ise sağlık kontrollerinin ardından çıkarıldıkları Beylikova Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR