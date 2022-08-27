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Sahte paralarla polise yakalanan kişi gözaltında

3. Sayfa Haberleri

Sahte paralarla polise yakalanan kişi gözaltında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte para bulundurduğu öğrenilen bir kişi, Ödemiş polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte para bulundurduğu öğrenilen bir kişi, Ödemiş polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta ise 5 bin 410 lira sahte para ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilinde sahte para taşıyan H.B. adlı bir kişinin ilçede bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. 25 Ağustos saat 23.00 sıralarında ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamada, olayla ilgili aranan otomobil durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde 5 bin 410 lira sahte para ele geçirildi.

Araç sürücüsü H.B., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tragger Ödemiş İzmir 3. Sayfa Haberler

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