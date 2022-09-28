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Sahte paralarla 7 keçi satın almışlar

3. Sayfa Haberleri

Sahte paralarla 7 keçi satın almışlar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 11 bin TL sahte parayla 7 keçi satın alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 11 bin TL sahte parayla 7 keçi satın alan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ambarcı Mahallesi'nde hayvancılık yapan bir vatandaşa 2 şahıs gelerek keçi almak istediklerini söyledi. 7 keçi satın alan şahıslar, karşılığında 11 bin TL para verdi. Bir süre sonra paraların sahte olduğunu ve üzerinde 'Geçersizdir' yazısı olduğunu gören satıcı şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin kimliklerini belirledi. İ.G. ve C.Ö. isimli 2 şüpheli, evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Hayvanlar ise sahibine teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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