Sahte Nakliye Şirketi Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Olay, Efeler ilçesi Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte nakliye şirketi üzerinden dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelileri ve kullandıkları araç tespit edildi. Harekete geçen ekipler, Uşak ilinde gerçekleştirilen operasyonla şüphelileri, dolandırıcılığa konu malzemeler ve suçta kullanılan sahte plakalar ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan ve gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
