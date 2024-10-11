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Sahte Mehdi ve Müridlerine Operasyon: 16 Gözaltı

Sahte Mehdi ve Müridlerine Operasyon: 16 Gözaltı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kendini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk ve 15 müridi, jandarma ve polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çabuk'un, insanların dini inançlarını istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde bulunan Koç Termal'de yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini 'mehdi' ilan eden Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bayramiç'in Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı. Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi Ulusa Sesleniyor' programları yapan sözde tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden dini bilgiler vermeye başladı. Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan Çabuk, burada "Mehdi'ye Bağlılık" töreni düzenledi. Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Çabuk, mehdinin alametlerinden bahsetti.

Kasım ayında kaçak kazı yaparken yakalandı

Bayramiç'e bağlı Külcüler köyünde bulunan tarikat üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk'la birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin, kazdıkları alanda 'ahit sandığı' aradıkları öğrenildi. Hadislerde bahsedilen mehdi olduğunu iddia eden şüpheli Mustafa Çabuk, ahit sandığının yerinin kendisine melekler tarafından bildirildiğini iddia ediyor. Sahte mehdi Mustafa Çabuk'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Tutukluluk sürelerinin bitiminin ardından serbest kalan Mustafa Çabuk'un, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için aranmasının olduğu ortaya çıktı.

Şafak operasyonuyla gözaltına alındı

Kendini mehdi ilan eden ve 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünün merkezini Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyündeki Koç Termal Tesisi ve Hilal Doğa Evleri'ne taşıyan yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk'un insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı tespit edildi. Mustafa Çabuk, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçları'yla ilgili jandarma ve polis tarafından düzenlenen ortak şafak operasyonuyla sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen sahte mehdi Mustafa Çabuk ve 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Operasyon Jandarma Bayramiç Güvenlik 3-sayfa Dünya Polis Suç

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