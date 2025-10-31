Haberler

Sahte Kripto Yatırım Çetesi Çökertildi: 200 Kişi 100 Milyon Lira Dolandırıldı

Sahte Kripto Yatırım Çetesi Çökertildi: 200 Kişi 100 Milyon Lira Dolandırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'de öğretmenlik okuyan bir öğrencinin liderliğindeki çete, sahte kripto yatırım sitesi kurarak 200'den fazla kişiyi dolandırdı. 39 kişi gözaltına alındı ve operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale ve paraya el konuldu.

Öğretmen olmak için geldiği Nevşehir'de sahte kripto yatırım sitesi kurarak 200'den fazla kişiyi 100 milyon lira dolandıran çete lideri ve 38 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Nevşehir'de sahte kripto yatırım sitelerine para yatıran 19 kişinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çete liderliğini Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan B.D.'yi teknik ve fiziki takibe aldı.

Polis ekipleri B.D. isimli öğrencinin kurduğu çetenin 19 ilde yaklaşık 200 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığını tespit etti.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, örgüt üyelerinin sahte kripto yatırım sitesi ve Telegram grupları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Örgüt lideri olduğu belirlenen ve Nevşehir'de Fen Bilgisi Öğretmenliği okuyan B.D. isimli şahsın, elde edilen gelirleri kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktardığı, örgüt üyeleri arasında sık sık para transferi yapıldığı ortaya çıktı.

Operasyon için düğmeye basan ekipler Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Konya, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Hatay ve Ankara illerinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 39 örgüt üyesi gözaltına alınırken, şüphelilerin suçtan elde ettiği düşünülen paralara, iki adet araca, çok sayıda dijital materyale, cep telefonları ve bilgisayarlarına, banka hesaplarına ve kripto hesaplarına el konuldu.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title