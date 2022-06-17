Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sahte kredi kartı dolandırıcısı kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İzmir'de sahte banka veya kredi kartı üretip satarak vatandaşları mağdur eden ve hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de sahte banka veya kredi kartı üretip satarak vatandaşları mağdur eden ve hakkında 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme satma, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama, mühürde sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlarından toplam 104 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalamak için harekete geçti. 2016 yılından itibaren firari durumda olduğu öğrenilen zanlı C.S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. C.S., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Banka İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title