Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 12 şahıs tutuklandı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internet üzerinden sahte karavan ve konteyner ilanı veren şüpheliler, 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırmıştı.

Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 12 şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından internet üzerinden sahte karavan ve konteyner ilanı veren şüpheliler, 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi dolandırmıştı. Adliyeye çıkarılan 24 şüpheliden, 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri fırsata çeviren 24 şüpheli, 13'ü depremzede olmak üzere toplam 21 kişiyi 250 bin TL dolandırdı. İnternet sitelerine ucuz fiyattan sahte konteyner ve karavan ilanı koyan şüpheliler, şikayet üzerine baltayı taşa vurdu. Para yollamalarına rağmen siparişlerin alamayan müşteriler, soluğu emniyette aldı. Polis ekiplerinin titiz çalışması üzerine belirlenen şüphelilere yönelik 9 Mayıs tarihinde Kocaeli merkezli İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda 61 telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şahıslardan 12'si tutuklanırken diğer 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.